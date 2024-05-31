Петров в новом фильме сыграет молодого почтальона-аутиста

Актёр Александр Петров сыграет главную роль в детективной драме "Почтарь". Артист предстанет перед зрителями в амплуа молодого чудаковатого почтальона с аутизмом.

Действие разворачивается в небольшом советском городке 1942 года. По сюжету исчезло важное письмо из военного ведомства, которое должно было попасть из почты в военкомат. Послание ищет следователь, который через какое-то время понимает, что Почтарь — так зовут главного героя местные жители — был последним, кто видел отправление.

По словам создателей, проект рассказывает о человеке, который казался окружающим довольно слабым, но не побоялся бросить вызов судьбе и изменить исход дела. При этом ключевой вопрос, который задаётся в фильме: возможна ли ложь во благо?

"После съёмок и премьер больших фильмов, блокбастеров я зашёл на съёмочную площадку камерного фильма, где впервые прочувствовал очень важную и простую вещь: я никому ничего не доказываю, даже себе, ничего не ожидаю от фильма, не ожидаю реакций на него, просто растворяюсь в классно написанном сценарии, который по воле судьбы ждал меня много лет, в очень простой и очень сложной истории, в роли, подобной которой никогда не играл", — приводит слова артиста "РБК Life".

Отметим, что режиссёром фильма выступил Андрей Разенков. В картине, кроме Петрова, снимаются Инга Оболдина, Дмитрий Ковган, Александр Мичков, Юрий Беляев, Фёдор Лавров, Алексей Розин, Наталья Суркова, Полина Агуреева и другие.

Съёмки уже стартовали, они проходят в Рязанской области. Планируется, что фильм выйдет в свет в 2025 году, к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.