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31 мая, 19:22

Петров в новом фильме сыграет молодого почтальона-аутиста

Стартовали съёмки драмы "Почтарь" с Александром Петровым в роли героя с аутизмом

Александр Петров на съёмках фильма "Почтарь". Обложка © "Почтарь", реж. Андрей Разенков, сценаристы Андрей Разенков, Михаил Петухов / Kinopoisk

Александр Петров на съёмках фильма "Почтарь". Обложка © "Почтарь", реж. Андрей Разенков, сценаристы Андрей Разенков, Михаил Петухов / Kinopoisk

Актёр Александр Петров сыграет главную роль в детективной драме "Почтарь". Артист предстанет перед зрителями в амплуа молодого чудаковатого почтальона с аутизмом.

Действие разворачивается в небольшом советском городке 1942 года. По сюжету исчезло важное письмо из военного ведомства, которое должно было попасть из почты в военкомат. Послание ищет следователь, который через какое-то время понимает, что Почтарь — так зовут главного героя местные жители — был последним, кто видел отправление.

По словам создателей, проект рассказывает о человеке, который казался окружающим довольно слабым, но не побоялся бросить вызов судьбе и изменить исход дела. При этом ключевой вопрос, который задаётся в фильме: возможна ли ложь во благо?

"После съёмок и премьер больших фильмов, блокбастеров я зашёл на съёмочную площадку камерного фильма, где впервые прочувствовал очень важную и простую вещь: я никому ничего не доказываю, даже себе, ничего не ожидаю от фильма, не ожидаю реакций на него, просто растворяюсь в классно написанном сценарии, который по воле судьбы ждал меня много лет, в очень простой и очень сложной истории, в роли, подобной которой никогда не играл", — приводит слова артиста "РБК Life".

Отметим, что режиссёром фильма выступил Андрей Разенков. В картине, кроме Петрова, снимаются Инга Оболдина, Дмитрий Ковган, Александр Мичков, Юрий Беляев, Фёдор Лавров, Алексей Розин, Наталья Суркова, Полина Агуреева и другие.

Съёмки уже стартовали, они проходят в Рязанской области. Планируется, что фильм выйдет в свет в 2025 году, к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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Никита Осипов
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