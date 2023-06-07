Как в Америке живёт дочь актёра Владимира Машкова, мечтающая судить отца в Гааге Оглавление Что говорит про отца Мария Машкова Как дочь актёра живёт в Америке Что у Машковой осталось на родине Мария Машкова после начала СВО переехала в США и оттуда поливает родину грязью. Досталось даже родному отцу, популярному в России актеру Владимиру Машкову. Где сейчас живёт девушка и что у неё осталось в Москве? 115001 115001 Мария Машкова и Владимир Машков. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / masha_mashkova_official, © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин, © Shutterstock

Что говорит про отца Мария Машкова

Вся страна обсуждает драму, случившуюся в семье прославленного актёра и настоящего патриота России Владимира Машкова. Его единственная дочь Мария, переехавшая в США и оттуда проклинающая спецоперацию, пожелала увидеть отца на скамье подсудимых.

— До встречи в Гааге, где будут судить наших отцов. Там обнимемся и поплачем, сказав: а что мы могли? Нам ещё и 40 лет не было. Любовь всем папам, кто погряз во зле… Я как дочь ещё поборюсь за своего, — выдала недавно Мария Машкова.

Мария Машкова с отцом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ vladimirmashkov.ru / Алексей Ладыгин

Она уже наговорила столько плохого о Родине, что уже и сама понимает — обратной дороги для неё нет. В России к ней могут возникнуть вопросы у силовиков.

Мария Машкова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ masha_mashkova_official

— Бегите из России, если есть хотя бы минимальная возможность. В эмиграции бывает страшно, но не так, как будет во время неминуемо приближающегося контрнаступления Украины, — пугает она своих бывших соотечественников. Она восторгается Зеленским и желает победы Незалежной, а российских солдат считает преступниками.

В последние дни Мария Машкова активно пиарит другого предателя — иноагента Артура Смольянинова. Он собирается в тур по Америке, впрочем, репертуара у него нет, он планирует читать стихи Бродского под музыку. Организация концертов для беглых из России артистов — это сейчас главный хлеб для Марии Машковой. Она работает на калифорнийскую компанию Vector Production, которую учредил её муж, сын заслуженного пианиста РСФСР Александр Слободяник. Дела у них, судя по всему, идут ни шатко ни валко.

Мария Машкова с мужем Александром Слободяником и детьми. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ masha_mashkova_official

Как дочь актёра живёт в Америке

Американскую жизнь Машковой сложно назвать роскошной. Собственной недвижимости в Штатах у неё нет. Она, её муж и две их дочери живут в доме-коммуне на 1666, Тайер-авеню в Лос-Анджелесе. Это жильё бизнес-класса, но далеко не элитное. Район хороший: рядом Калифорнийский университет, торговые бульвары и деловой центр "Сенчури-сити".

Съём апартаментов в доме-коммуне семье Машковой обходится в 4 тысячи долларов за месяц. Площадь жилья — 140 квадратов. Внутри помимо спален и двух ванных комнат есть барная стойка и специальный кабинет для укладки волос. Фишка недвижимости: большая столовая отделена от кухни стеной, в которой есть окошко для передачи еды. Отличный вид открывается с просторного балкона.

Дом в Лос-Анджелесе, где снимает квартиру семья Марии Машковой. Фото © zillow.com

Что у Машковой осталось на родине

Скорее всего, Мария Машкова и её муж Александр Слободяник живут в США на деньги, которые им приносит сдача в аренду их московской недвижимости.

У Слободяника в столице России остается трёшка в кирпичной сталинке на Тверской улице, рукой подать до Красной площади и Кремля. Точно такую же (совпадает площадь и этаж) квартиру сейчас продают на портале "Циан" за 110 млн рублей. А сдавать её можно примерно за 200 тысяч в месяц.

Здесь находится квартира, где жил Александр Слободяник. Фото © ЦИАН

Мария Машкова, пока не уехала за кордон, занимала квартиру в историческом доме в Подсосенском переулке. Это район старой Москвы, расположенный между Бульварным кольцом и Садовым. Такая недвижимость потянет на 125 млн рублей по стоимости покупки и на 250 тысяч рублей — по стоимости месячной аренды.

Исторический дом в Подсосенском переулке, где была прописана Мария Машкова. Фото © 2GIS

У Марии Машковой также остаётся добротный особняк у кромки леса в Дмитровском районе Подмосковья в коттеджном поселке "Белояр". Его можно продать за 20–30 млн рублей, а сдавать можно за 10 тысяч в день.

Судя по всему, Машкова решила влачить скромное существование в США, чем жить рядом с отцом-патриотом в Москве. Однако, как показывает история, многие сбежавшие за границу дети известных людей быстро понимают, что они там никому не нужны и жить им не на что, поэтому ищут возможность вернуться. Но за свои слова им придётся отвечать, и не только перед родителями.

Почему дочь Владимира Машкова стала русофобкой? 0 Возможно, отец был занят творчеством и упустил воспитание дочери Дочь Машкова никогда не любила Россию и мечтала уехать в США Её взгляды изменил муж или окружение Я не слежу за жизнь семьи Машкова

Авторы Егор Пережогин