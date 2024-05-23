"Слава богу, что я родилась!": Лариса Гузеева отметила своё 65-летие Гузеева рассказала о необычном подарке от коллег на свой день рождения 23 мая, 16:06 Лариса Гузеева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _larisa_guzeeva

Заслуженной артистке РФ, звезде фильма "Жестокий романс" и ведущей шоу "Давай поженимся!" Ларисе Гузеевой исполнилось 65 лет. Она иронично поздравила себя в соцсети и сделала селфи со своим питомцем Жужу.

"Слава богу, что я родилась. Мамочка, спасибо", — написала актриса. К поздравлениям присоединились её поклонники.

Как добавила Гузеева, коллеги по съёмочной площадке телешоу "Давай поженимся!" подарили ей переноску для собачки. По словам артистки, это замечательный презент, так как Жужу давно стала членом её семьи и должна с комфортом сопровождать хозяйку во всех поездках.

Кстати, говоря про известный советский фильм "Жестокий романс", недавно Life.ru рассказывал о пяти случаях в кино, когда актёры были намного старше своих персонажей. 23-летняя Лариса Гузеева исполнила роль Ларисы Огудаловой, которой, по пьесе Александра Островского, всего 19 лет. Учитывая, какую известность принесла эта роль актрисе, решение режиссёра можно назвать верным.

Авторы Татьяна Миссуми