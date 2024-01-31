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Гузеева появилась перед камерами с разбитым лицом и раскрыла нелепую причину

Гузеева назвала причиной синяков на лице неудачное падение со стула из-за кашля

31 января, 15:58
Телеведущая Лариса Гузеева рассказала о сильном кашле и синяках под глазами. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _larisa_guzeeva_

Телеведущая Лариса Гузеева рассказала о сильном кашле и синяках под глазами. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _larisa_guzeeva_

Российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева объяснила поклонникам, откуда у неё на лице появились синяки. Она записала видео, где назвала причиной неудачное падение со стула во время приступа кашля.

Телеведущая Лариса Гузеева рассказала о сильном кашле и синяках под глазами. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _larisa_guzeeva_

"У меня страшный вирус. Кашляла так, что не с дуба рухнула, а со стула. И прямо на кафельный пол, разбила, естественно, себе лоб. Вот замазала под глазами синяки", — поделилась ведущая.

Она призналась, что теперь перед телевизионными съёмками приходится больше времени проводить в гримёрке, чтобы стилисты замаскировали изъяны. Гузеева посетовала, что такое с ней происходит не первый раз. По её словам, однажды стеклянная дверь в метро сильно стукнула её по лбу, в результате синяки появились даже под глазами.

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Ранее Филипп Киркоров, недавно улетевший в США на фоне скандала с "голой вечеринкой" блогерши Насти Ивлеевой, появился в Сети. Он поздравил с днём рождения актёра Александра Петрова, которому накануне, 25 января, исполнилось 35 лет.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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