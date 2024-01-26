Киркоров опубликовал первый пост в соцсетях после отъезда в США

Филипп Киркоров, недавно улетевший в США на фоне скандала с "голой вечеринкой" блогерши Насти Ивлеевой, появился в Сети. Он поздравил с днём рождения актёра Александра Петрова, которому накануне, 25 января, исполнилось 35 лет.