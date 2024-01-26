Киркоров опубликовал первый пост в соцсетях после отъезда в США
Филипп Киркоров из США поздравил с 35-летием актёра Александра Петрова
Филипп Киркоров, недавно улетевший в США на фоне скандала с "голой вечеринкой" блогерши Насти Ивлеевой, появился в Сети. Он поздравил с днём рождения актёра Александра Петрова, которому накануне, 25 января, исполнилось 35 лет.
"С днём рождения!" — написал король эстрады в своих соцсетях, сопроводив публикацию роликом с совместными фотографиями под песню "Команда молодости нашей" Александры Пахмутовой и Николая Добронравова.
Филипп Киркоров и Саша Петров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fkirkorov
Напомним, что сейчас певец переживает не лучшие дни из-за "голой вечеринки". После скандального мероприятия Киркоров заявил, что посетил тусовку только из-за того, что обещал Ивлеевой бартер. Позже исполнителя призвали лишить звания народного артиста, а также удалили сцены с ним из фильма "Иван Васильевич меняет всё". Кроме того, Киркорова решили убрать с афиши "Золотого граммофона". А на днях стало известно, что суд взыскал с поп-короля почти восемь миллионов рублей задолженности по налогам.
ТАСС / Владимир Гердо