Гузеева заявила, что стала понимать язык собак, читать их мысли и видеть их прошлые жизни
Гузеева заявила, что научилась понимать собачий язык
Лариса Гузеева. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Актриса и ведущая программы "Давай поженимся!" Лариса Гузеева заявила, что стала понимать язык собак, читать их мысли и даже видеть прошлые жизни псов. Таким сообщением телеведущая прокомментировала ролик с бездомной собакой из Грузии. Она отметила, что любит животных и хотела бы их всех приютить.
"Хотите — верьте, хотите — нет. Я стала понимать собачий язык. Я им задаю вопросы, они мне отвечают. Я знаю всё про их жизнь. Я даже знаю, как их зовут и как их звали в прошлой жизни. Они для меня абсолютные люди и даже больше. Сердце моё, конечно, обливается... Как же я их люблю, животинок этих моих родных! Всех бы забрала, всех пригрела бы у себя за пазухой", — рассказала Гузеева у себя в Instagram*.
А ранее главная сваха страны восхитилась тем, как певец Михаил Шуфутинский исполнил хит Аллы Пугачёвой "Миллион алых роз". По словам актрисы, шансонье сделал это даже лучше Примадонны.
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