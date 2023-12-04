Комедия "Тёща" с Гузеевой и Харламовым возглавила кинопрокат в России

Стало известно, какие фильмы в российском кинопрокате были самыми успешными в минувшие выходные. Как свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 30 ноября по 3 декабря, комедия "Тёща" стала лидером кинопроката, собрав 213 миллионов рублей.

Кинолента "Тёща", в которой играют Гарик Харламов, Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырёв, Никита Тарасов и другие, рассказывает о начальнице ЖКХ Ольге Николаевне, роль которой досталась Ларисе Гузеевой. Именно эта комедия стала самой популярной в кинотеатрах России и стран СНГ.

Серебро заняла картина "По щучьему велению", представляющая собой классическую сказку про Емелю и заколдованную щуку, умеющую исполнять желания. Фильм, главные роли в котором сыграли Никита Кологривый и Мила Ершова, собрал кассу 75,7 миллиона рублей.

Замыкает тройку лидеров спортивная комедия "Хоккейные папы" режиссёра Андрея Булатова, собравшая за минувшие выходные 39,3 миллиона рублей. В главных ролях — Алексей Бардуков и Аня Чиповская. Фильм рассказывает о тренере детской хоккейной команды, который различными путями старается сохранить для своих воспитанников ледовый дворец.