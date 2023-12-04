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4 декабря, 00:40

Комедия "Тёща" с Гузеевой и Харламовым возглавила кинопрокат в России

Фильм "Тёща" возглавил кинопрокат России, собрав за выходные 213 млн рублей

<p>Актёры фильма "Тёща" во время съёмок — Лариса Гузеева и Гарик Харламов. Обложка © "Тёща", режиссёр Аскар Узабаев, сценаристы Сауле Юсупова, Маргарита Родина / <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/4006717/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kinopoisk.ru</a></p>

Актёры фильма "Тёща" во время съёмок — Лариса Гузеева и Гарик Харламов. Обложка © "Тёща", режиссёр Аскар Узабаев, сценаристы Сауле Юсупова, Маргарита Родина / kinopoisk.ru

Стало известно, какие фильмы в российском кинопрокате были самыми успешными в минувшие выходные. Как свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 30 ноября по 3 декабря, комедия "Тёща" стала лидером кинопроката, собрав 213 миллионов рублей.

Кинолента "Тёща", в которой играют Гарик Харламов, Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырёв, Никита Тарасов и другие, рассказывает о начальнице ЖКХ Ольге Николаевне, роль которой досталась Ларисе Гузеевой. Именно эта комедия стала самой популярной в кинотеатрах России и стран СНГ.

Серебро заняла картина "По щучьему велению", представляющая собой классическую сказку про Емелю и заколдованную щуку, умеющую исполнять желания. Фильм, главные роли в котором сыграли Никита Кологривый и Мила Ершова, собрал кассу 75,7 миллиона рублей.

Замыкает тройку лидеров спортивная комедия "Хоккейные папы" режиссёра Андрея Булатова, собравшая за минувшие выходные 39,3 миллиона рублей. В главных ролях — Алексей Бардуков и Аня Чиповская. Фильм рассказывает о тренере детской хоккейной команды, который различными путями старается сохранить для своих воспитанников ледовый дворец.

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Ранее Лайф писал, что актёр Александр Лыков прокомментировал совместную постельную сцену с Ларисой Гузеевой в фильме "Тёща". Он назвал эпизод великолепным и высоко оценил актёрский талант коллеги.

Алексей Соловьёв
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