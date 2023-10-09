"Повелитель ветра" с Бондарчуком в роли Конюхова возглавил кинопрокат в СНГ
Фёдор Бондарчук в роли Фёдора Конюхова. Обложка © "Повелитель ветра". Режиссёр Игорь Волошин, сценаристы Андрей Золотарёв, Олег Маловичко, Игорь Волошин / kinopoisk.ru
Российский фильм "Повелитель ветра" о путешественнике Фёдоре Конюхове успешно стартовал в прокате. За четыре дня приключенческая драма собрала 121,3 миллиона рублей, став самой кассовой картиной в РФ и СНГ за выходные.
На второй строчке с активом 29 миллионов расположился западный боевик "Неудержимые 4". Тройку лидеров замыкает комедия "Дурные деньги" с 21,3 миллиона в копилке. Четвёртое и пятое места достались фантастике "Школа магических зверей: Тайна Подземелья" и мелодраме "Великая ирония".
"Повелитель ветра" рассказывает зрителю о жизни и подвигах путешественника Фёдора Конюхова, который ценой огромных усилий смог поставить мировой рекорд, пролетев вокруг планеты на воздушном шаре за 11 дней. Главную роль в биографической драме исполнил Фёдор Бондарчук.
Тем временем российские кинозрители ждут выхода на экраны продолжения культовой бандитской саги "Брат-3". Впрочем, кинокритики уже сейчас предрекают картине неминуемый провал из-за попытки создателей обмануть целевую аудиторию.