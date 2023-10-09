"Повелитель ветра" с Бондарчуком в роли Конюхова возглавил кинопрокат в СНГ

Российский фильм "Повелитель ветра" о путешественнике Фёдоре Конюхове успешно стартовал в прокате. За четыре дня приключенческая драма собрала 121,3 миллиона рублей, став самой кассовой картиной в РФ и СНГ за выходные.

На второй строчке с активом 29 миллионов расположился западный боевик "Неудержимые 4". Тройку лидеров замыкает комедия "Дурные деньги" с 21,3 миллиона в копилке. Четвёртое и пятое места достались фантастике "Школа магических зверей: Тайна Подземелья" и мелодраме "Великая ирония".