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9 октября, 03:39

"Повелитель ветра" с Бондарчуком в роли Конюхова возглавил кинопрокат в СНГ

<p>Фёдор Бондарчук в роли Фёдора Конюхова. Обложка © "Повелитель ветра". Режиссёр Игорь Волошин, сценаристы Андрей Золотарёв, Олег Маловичко, Игорь Волошин / <a href="https://www.kinopoisk.ru/film/1253841/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kinopoisk.ru</a></p>

Фёдор Бондарчук в роли Фёдора Конюхова. Обложка © "Повелитель ветра". Режиссёр Игорь Волошин, сценаристы Андрей Золотарёв, Олег Маловичко, Игорь Волошин / kinopoisk.ru

Российский фильм "Повелитель ветра" о путешественнике Фёдоре Конюхове успешно стартовал в прокате. За четыре дня приключенческая драма собрала 121,3 миллиона рублей, став самой кассовой картиной в РФ и СНГ за выходные.

На второй строчке с активом 29 миллионов расположился западный боевик "Неудержимые 4". Тройку лидеров замыкает комедия "Дурные деньги" с 21,3 миллиона в копилке. Четвёртое и пятое места достались фантастике "Школа магических зверей: Тайна Подземелья" и мелодраме "Великая ирония".

"Повелитель ветра" рассказывает зрителю о жизни и подвигах путешественника Фёдора Конюхова, который ценой огромных усилий смог поставить мировой рекорд, пролетев вокруг планеты на воздушном шаре за 11 дней. Главную роль в биографической драме исполнил Фёдор Бондарчук.

"Не хватает ума и таланта": Фильм "Брат-3" подвергся жёсткой критике ещё до выхода в прокат

"Не хватает ума и таланта": Фильм "Брат-3" подвергся жёсткой критике ещё до выхода в прокат

Тем временем российские кинозрители ждут выхода на экраны продолжения культовой бандитской саги "Брат-3". Впрочем, кинокритики уже сейчас предрекают картине неминуемый провал из-за попытки создателей обмануть целевую аудиторию.

Илья Пушкарев
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