Голос детства: Ушла из жизни звезда советских сказок Галина Свербилова

8 июня не стало советской и российской актрисы Галины Свербиловой, ей было 86 лет. Трагичной новостью поделился Детский музыкальный театр имени Наталии Сац, в котором заслуженная артистка проработала большую часть жизни.

"Всегда собранная, всегда сценичная, не допускающая себе никаких поблажек ни при каких обстоятельствах, талантливая и необыкновенно профессионально стабильная в любых ситуациях, всегда точная в её выразительных невероятных музыкальных фиоритурах, обладательница уникального колоратурного сопрано, запоминающегося хрустального тембра, полётного лёгкого голоса", — добавили в некрологе, не уточнив причин смерти артистки.