Голос детства: Ушла из жизни звезда советских сказок Галина Свербилова
Заслуженная артистка РФ Галина Свербилова скончалась на 87-м году жизни
Галина Свербилова. Обложка © Telegram / Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац
8 июня не стало советской и российской актрисы Галины Свербиловой, ей было 86 лет. Трагичной новостью поделился Детский музыкальный театр имени Наталии Сац, в котором заслуженная артистка проработала большую часть жизни.
"Всегда собранная, всегда сценичная, не допускающая себе никаких поблажек ни при каких обстоятельствах, талантливая и необыкновенно профессионально стабильная в любых ситуациях, всегда точная в её выразительных невероятных музыкальных фиоритурах, обладательница уникального колоратурного сопрано, запоминающегося хрустального тембра, полётного лёгкого голоса", — добавили в некрологе, не уточнив причин смерти артистки.
Популярность пришла к Свербиловой благодаря участию в создании детских киносказок, таких как "Три толстяка", "Золотой ключик", "Волшебник Изумрудного города" и других. Её голос знал каждый советский ребёнок, особенно благодаря трансляции спектаклей театра в радиоэфире и на пластинках фирмы "Мелодия". Параллельно артистка выступала с сольными концертами, исполняя произведения Римского-Корсакова, Глинки и других композиторов.
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