Племянница Заворотнюк раскрыла причину, из-за которой "прекрасную няню" не смогли спасти лучшие врачи

Любимицу миллионов россиян, блистательную актрису Анастасию Заворотнюк не смогли спасти лучшие врачи страны, потому что от метастазов пострадал костный мозг. Об этом журналистам рассказала Полина — племянница "прекрасной няни", дочь родного брата Анастасии, который, к сожалению, тоже ушёл из жизни в 2018 году.

"Рак даёт метастазы, которые попали в костный мозг", — приводит слова собеседницы kp.ru.

При этом она не стала раскрывать, какие методы терапии применялись в случае с её знаменитой тётей. По словам девушки, сегодня, когда Анастасии Заворотнюк больше нет, говорить об этом бессмысленно.