Умерла Анастасия Заворотнюк
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Регион
30 мая, 16:01

Племянница Заворотнюк раскрыла причину, из-за которой "прекрасную няню" не смогли спасти лучшие врачи

Рак Анастасии Заворотнюк дал метастазы в костный мозг

Любимицу миллионов россиян, блистательную актрису Анастасию Заворотнюк не смогли спасти лучшие врачи страны, потому что от метастазов пострадал костный мозг. Об этом журналистам рассказала Полина — племянница "прекрасной няни", дочь родного брата Анастасии, который, к сожалению, тоже ушёл из жизни в 2018 году.

"Рак даёт метастазы, которые попали в костный мозг", — приводит слова собеседницы kp.ru.

При этом она не стала раскрывать, какие методы терапии применялись в случае с её знаменитой тётей. По словам девушки, сегодня, когда Анастасии Заворотнюк больше нет, говорить об этом бессмысленно.

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"Она боец!": Садальский раскрыл детали мужественной битвы Заворотнюк с раком вдали от камер

Напомним, что минувшей ночью умерла актриса Анастасия Заворотнюк, которая долгое время боролась с раком головного мозга. Незадолго до смерти её преследовали сильные головные боли и слабость. Она, и без того хрупкая женщина, потеряла в весе и не могла самостоятельно передвигаться. Её муж — фигурист Пётр Чернышёв — не отходил от супруги до последней минуты её жизни.

Обложка ©

VK / Анастасия Заворотнюк

Алексей Берковиц
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