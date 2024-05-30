"Она боец!": Садальский раскрыл детали мужественной битвы Заворотнюк с раком вдали от камер

Одним из последних коллег, с кем общалась перед своей смертью Анастасия Заворотнюк, был российский актёр театра и кино Станислав Садальский. В интервью Mash он рассказал, каким человеком была актриса вне своей профессиональной карьеры и как она боролась со своей болезнью.

Станислав Садальский — об Анастасии Заворотнюк. Видео © Telegram / Mash

Садальский рассказал, что Анастасия вместе со своей семьёй во время болезни держалась подальше от светской жизни, "чтобы никто не видел её беспомощности". Она отвергала все приглашения на шоу, где ей предлагали рассказать людям о своём самочувствии. Коллеги считали её по-настоящему стойким человеком, которому не хотелось, чтобы его жалели.

"У артистов прыщ появляется, и они всё время бегают по телевидению и рассказывают [о нём]. А она мужественно переживала, никто не видел, потому что истинное горе скупо. Она боец, и она какая-то настоящая. Только гордость и печаль за неё", — говорил актёр.