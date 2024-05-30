"Она боец!": Садальский раскрыл детали мужественной битвы Заворотнюк с раком вдали от камер
Актёр Садальский: Заворотнюк не хотела, чтобы её жалели из-за страшной болезни
Анастасия Заворотнюк в роли Вики в сериале "Моя прекрасная няня" © Сериал "Моя прекрасная няня". Режиссёры Артур Румынский и др., сценаристы Константин Наумочкин и др. / Kino-teatr
Одним из последних коллег, с кем общалась перед своей смертью Анастасия Заворотнюк, был российский актёр театра и кино Станислав Садальский. В интервью Mash он рассказал, каким человеком была актриса вне своей профессиональной карьеры и как она боролась со своей болезнью.
Станислав Садальский — об Анастасии Заворотнюк. Видео © Telegram / Mash
Садальский рассказал, что Анастасия вместе со своей семьёй во время болезни держалась подальше от светской жизни, "чтобы никто не видел её беспомощности". Она отвергала все приглашения на шоу, где ей предлагали рассказать людям о своём самочувствии. Коллеги считали её по-настоящему стойким человеком, которому не хотелось, чтобы его жалели.
"У артистов прыщ появляется, и они всё время бегают по телевидению и рассказывают [о нём]. А она мужественно переживала, никто не видел, потому что истинное горе скупо. Она боец, и она какая-то настоящая. Только гордость и печаль за неё", — говорил актёр.
Садальский вспомнил, как в 2016 году они вместе с Заворотнюк принимали участие в съёмках комедийной сказки "Семейка Триллер". Весь съёмочный процесс пришлось свернуть, когда Анастасия узнала о своей болезни. Команда не успела доснять всего полчаса материала. Фильму так и не суждено было увидеть свет.
Новость о смерти Анастасии Заворотнюк сегодня облетела весь отечественный Интернет. Она умерла после продолжительной борьбы с раком головного мозга. Незадолго до смерти её мучили слабость и сильная боль, из-за которых она утратила возможность самостоятельно передвигаться. Все знают актрису по роли "прекрасной няни" в одноимённом сериале, однако её актёрское портфолио куда шире.