Рядом с братом и отцом: Стало известно, где похоронят Анастасию Заворотнюк
SHOT: Анастасию Заворотнюк похоронят на Анкудиновском кладбище в Подмосковье
Анастасию Заворотнюк похоронят на Анкудиновском кладбище в Подмосковье, рядом с папой и братом. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник в окружении актрисы. Организацией похорон занимается её 23-летний сын Майкл. Вместе со своей старшей сестрой, 28-летней Анной, они сейчас находятся в подмосковном доме Заворотнюк в деревне Крёкшино, в котором актриса провела последние годы жизни.
Могила отца Анастасии Заворотнюк на Анкудиновском кладбище в Подмосковье. Здесь же похоронят и саму актрису. Видео © SHOT
Отпевание Анастасии Заворотнюк пройдёт в местном храме Воздвижения Честного Креста Господня, а похоронят актрису тоже недалеко от Крёкшина — на родовом захоронении на Анкудиновском кладбище. Там актриса в 2014-м похоронила своего горячо любимого отца — режиссёра Юрия Заворотнюка. Здесь же покоятся брат Заворотнюк Святослав и его жена Надежда.
Напомним, что минувшей ночью умерла актриса Анастасия Заворотнюк, которая долгое время боролась с раком головного мозга. Незадолго до смерти её преследовали сильные головные боли и слабость. Она, и без того хрупкая женщина, потеряла в весе и не могла самостоятельно передвигаться. Её муж — фигурист Пётр Чернышёв — не отходил от супруги до последней минуты её жизни. По каким ролям Анастасия Заворотнюк запомнится телезрителям, Life.ru рассказывал здесь.