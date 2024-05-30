Умерла Анастасия Заворотнюк
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30 мая, 11:47
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Рядом с братом и отцом: Стало известно, где похоронят Анастасию Заворотнюк

SHOT: Анастасию Заворотнюк похоронят на Анкудиновском кладбище в Подмосковье

Анастасию Заворотнюк похоронят на Анкудиновском кладбище в Подмосковье, рядом с папой и братом. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник в окружении актрисы. Организацией похорон занимается её 23-летний сын Майкл. Вместе со своей старшей сестрой, 28-летней Анной, они сейчас находятся в подмосковном доме Заворотнюк в деревне Крёкшино, в котором актриса провела последние годы жизни.

Могила отца Анастасии Заворотнюк на Анкудиновском кладбище в Подмосковье. Здесь же похоронят и саму актрису. Видео © SHOT

Отпевание Анастасии Заворотнюк пройдёт в местном храме Воздвижения Честного Креста Господня, а похоронят актрису тоже недалеко от Крёкшина — на родовом захоронении на Анкудиновском кладбище. Там актриса в 2014-м похоронила своего горячо любимого отца — режиссёра Юрия Заворотнюка. Здесь же покоятся брат Заворотнюк Святослав и его жена Надежда.

Не только няня Вика: 5 лучших ролей Анастасии Заворотнюк, которая умерла 30 мая
Не только няня Вика: 5 лучших ролей Анастасии Заворотнюк, которая умерла 30 мая

Напомним, что минувшей ночью умерла актриса Анастасия Заворотнюк, которая долгое время боролась с раком головного мозга. Незадолго до смерти её преследовали сильные головные боли и слабость. Она, и без того хрупкая женщина, потеряла в весе и не могла самостоятельно передвигаться. Её муж — фигурист Пётр Чернышёв — не отходил от супруги до последней минуты её жизни. По каким ролям Анастасия Заворотнюк запомнится телезрителям, Life.ru рассказывал здесь.

Обложка ©

SHOT

Алексей Берковиц
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