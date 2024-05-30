Рядом с братом и отцом: Стало известно, где похоронят Анастасию Заворотнюк

Анастасию Заворотнюк похоронят на Анкудиновском кладбище в Подмосковье, рядом с папой и братом. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник в окружении актрисы. Организацией похорон занимается её 23-летний сын Майкл. Вместе со своей старшей сестрой, 28-летней Анной, они сейчас находятся в подмосковном доме Заворотнюк в деревне Крёкшино, в котором актриса провела последние годы жизни.