"Веди своей рукой": Дочь Заворотнюк поделилась редкими семейными фото с мамой
Дочь актрисы Заворотнюк опубликовала в соцсетях редкие фото из семейного архива
Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_zavorotnyuk
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна посвятила матери новый пост в соцсетях. Она опубликовала редкие фотографии из семейного архива.
Архивные фотографии Анастасии Заворотнюк, которые опубликовала её дочь. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_zavorotnyuk
На кадрах можно увидеть Заворотнюк в детстве, в молодости, в окружении своих детей и на домашних праздниках. На многих фотографиях заслуженная артистка РФ улыбается и выглядит счастливой.
"Ты навсегда будешь занимать самое главное место в моём сердце. Веди меня своей рукой через всю мою жизнь, я, в свою очередь, обещаю тебе быть счастливой и никогда не сдаваться", — подписала фотографии дочь Заворотнюк.
Напомним, Анастасия Заворотнюк умерла 29 мая в возрасте 53 лет, известно об этом стало на следующий день. Актриса долгое время боролась с агрессивной формой рака мозга. 1 июня в московском храме состоялась церемония прощания с артисткой, на которую пришли, в частности, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков с женой Татьяной Навкой, тренер Татьяна Тарасова, певец Григорий Лепс, певица Лолита. Гроб с телом актрисы провожали бурными аплодисментами, её похоронили на Троекуровском кладбище. Родственники Заворотнюк отметили, что врачи клиники, где лечилась актриса, смогли продлить ей жизнь на пять лет. Кроме того, близкие опровергли сведения СМИ, что артистка пребывала в хосписе.