"Веди своей рукой": Дочь Заворотнюк поделилась редкими семейными фото с мамой

На кадрах можно увидеть Заворотнюк в детстве, в молодости, в окружении своих детей и на домашних праздниках. На многих фотографиях заслуженная артистка РФ улыбается и выглядит счастливой.

"Ты навсегда будешь занимать самое главное место в моём сердце. Веди меня своей рукой через всю мою жизнь, я, в свою очередь, обещаю тебе быть счастливой и никогда не сдаваться", — подписала фотографии дочь Заворотнюк.