Дуров показал свой бюджетный телефон, который расплавился на дубайской жаре
Дуров пожаловался, что жара в Дубае расплавила его телефон за $180
Бюджетный телефон создателя Telegram Павла Дурова, который расплавился на дубайской жаре. Обложка © Telegram / Du Rove's Channel
Телефон основателя мессенджера Telegram Павла Дурова расплавился на дубайской жаре. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале. Речь идёт о смартфоне Samsung за 180 долларов, который бизнесмен приобрёл три года назад.
"Я выбрал его, потому что это один из самых популярных телефонов среди пользователей Telegram", — пояснил Дуров.
С помощью такого телефона основатель мессенджера планировал перенять опыт пользователей для улучшения сервиса. Теперь Дурову, по его словам, придётся поменять телефон.
Ранее Дуров анонсировал появление в приложении глобального поиска с помощью хештегов. Теперь, вводя хештеги, можно находить сообщения по всем публичным каналам, в которых они упоминаются. Нововведение поможет создать дополнительные охваты для каналов.