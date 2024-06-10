Дуров показал свой бюджетный телефон, который расплавился на дубайской жаре

Телефон основателя мессенджера Telegram Павла Дурова расплавился на дубайской жаре. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале. Речь идёт о смартфоне Samsung за 180 долларов, который бизнесмен приобрёл три года назад.

"Я выбрал его, потому что это один из самых популярных телефонов среди пользователей Telegram", — пояснил Дуров.

С помощью такого телефона основатель мессенджера планировал перенять опыт пользователей для улучшения сервиса. Теперь Дурову, по его словам, придётся поменять телефон.