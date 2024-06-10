ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 23:30

Дуров показал свой бюджетный телефон, который расплавился на дубайской жаре

Дуров пожаловался, что жара в Дубае расплавила его телефон за $180

Бюджетный телефон создателя Telegram Павла Дурова, который расплавился на дубайской жаре. Обложка © Telegram / Du Rove&#x27;s Channel

Бюджетный телефон создателя Telegram Павла Дурова, который расплавился на дубайской жаре. Обложка © Telegram / Du Rove's Channel

Телефон основателя мессенджера Telegram Павла Дурова расплавился на дубайской жаре. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале. Речь идёт о смартфоне Samsung за 180 долларов, который бизнесмен приобрёл три года назад.

"Я выбрал его, потому что это один из самых популярных телефонов среди пользователей Telegram", — пояснил Дуров.

С помощью такого телефона основатель мессенджера планировал перенять опыт пользователей для улучшения сервиса. Теперь Дурову, по его словам, придётся поменять телефон.

Эксперт озвучил вероятную причину масштабного сбоя в Telegram
Эксперт озвучил вероятную причину масштабного сбоя в Telegram

Ранее Дуров анонсировал появление в приложении глобального поиска с помощью хештегов. Теперь, вводя хештеги, можно находить сообщения по всем публичным каналам, в которых они упоминаются. Нововведение поможет создать дополнительные охваты для каналов.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Павел Дуров
  • оаэ
  • Знаменитости
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров