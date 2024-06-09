Эксперт озвучил вероятную причину масштабного сбоя в Telegram
Эксперт Кусков назвал сбои в Telegram внутренней проблемой мессенджера
Масштабный сбой в работе мессенджера Telegram, вероятнее всего, связан с проблемами внутри приложения. Таким мнением в беседе с РИА "Новости" поделился гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
"Час с лишним лежало приложение. Учитывая, что достаточно оперативно они смогли откатить это дело, то всё-таки это связано с проблемами внутри Telegram. Возможно, что-то произошло в ЦОДах, где хранится информация", — считает специалист.
Аналогичное мнение высказал и независимый эксперт в сфере телекома Алексей Слукин. Он предположил, что причиной глобального сбоя могло стать тестирование обновлений.
Напомним, что масштабный сбой в работе Telegram произошёл вечером 8 июня. Мессенджер был недоступен более полутора часов. На сбои в его работе жаловались не только в России, но и в США и странах Европы. Незадолго до этого создатель приложения Павел Дуров анонсировал грандиозные обновления в работе мессенджера.
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