Эксперт озвучил вероятную причину масштабного сбоя в Telegram

Масштабный сбой в работе мессенджера Telegram, вероятнее всего, связан с проблемами внутри приложения. Таким мнением в беседе с РИА "Новости" поделился гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

"Час с лишним лежало приложение. Учитывая, что достаточно оперативно они смогли откатить это дело, то всё-таки это связано с проблемами внутри Telegram. Возможно, что-то произошло в ЦОДах, где хранится информация", — считает специалист.

Аналогичное мнение высказал и независимый эксперт в сфере телекома Алексей Слукин. Он предположил, что причиной глобального сбоя могло стать тестирование обновлений.