Дуров анонсировал грандиозные изменения в Telegram на этой неделе
На этой неделе в мессенджере Telegram выйдут масштабные обновления. Об этом заявил создатель приложения Павел Дуров в своём телеграм-канале. Он отметил, что нововведения коснутся эффектов при отправке сообщений и подписей к фотографиям. Кроме того, по его словам, есть ещё одно грандиозное новшество, однако его раскрывать предприниматель отказался, призвав юзеров следить за обновлениями.
Он напомнил, что на прошлой неделе было обновление "Телеграма" и "любимая новинка — эффекты сообщений". Чтобы выбрать красочный эффект, нужно нажать и удерживать кнопку "Отправить" после ввода сообщения.
"Мы добавили более 500 эффектов, которые вы можете прикрепить к любому сообщению, которое отправляете в личных чатах. На этой неделе планируется запустить нечто ещё более масштабное, так что следите за обновлениями!" — отметил Дуров.
Ранее Дуров анонсировал появление в приложении глобального поиска с помощью хештегов. Теперь, вводя хештеги, можно находить сообщения по всем публичным каналам, в которых они упоминаются. Нововведение поможет создать дополнительные охваты для каналов.
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