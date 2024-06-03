Дуров анонсировал грандиозные изменения в Telegram на этой неделе

На этой неделе в мессенджере Telegram выйдут масштабные обновления. Об этом заявил создатель приложения Павел Дуров в своём телеграм-канале. Он отметил, что нововведения коснутся эффектов при отправке сообщений и подписей к фотографиям. Кроме того, по его словам, есть ещё одно грандиозное новшество, однако его раскрывать предприниматель отказался, призвав юзеров следить за обновлениями.