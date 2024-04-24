Собирают координаты: Дуров раскрыл, чьи аккаунты в Telegram сразу идут в бан

Мессенджер Telegram блокирует аккаунты и ботов, которые собирают координаты в военных целях либо обнародуют личные данные людей с призывами к насилию против них. Об этом написал создатель приложения Павел Дуров в своём личном телеграм-канале.

"Мы по-прежнему блокируем аккаунты и ботов, которые собирают координаты для нанесения ударов или публикуют прямую личную информацию с призывами к насилию. Мы не хотим, чтобы Telegram был инструментом насилия — поэтому, пожалуйста, сообщите нам о таких каналах/ботах, если вы их видите", — написал он.

Дуров также сообщил, что скоро Telegram может ограничить доступ к некоторым российским каналам. Он рассказал, что такое решение было принято из-за требования Apple. Однако, по словам разработчика, это коснётся только тех, чьи телефоны привязаны к сим-картам, зарегистрированным на Украине.