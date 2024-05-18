Новый поиск: Дуров анонсировал серьёзное обновление Telegram
Дуров: В Telegram появится новая функция поиска по хештегам по всем каналам
В мессенджере Telegram грядут обновления: в этом месяце будет введён глобальный поиск с помощью хештегов. Об этом в телеграм-канале рассказал основатель платформы Павел Дуров. Так, вводя хештеги, можно будет находить сообщения по всем публичным каналам, в которых они упоминаются.
"Позже в этом месяце при нажатии на хештег будут отображаться все посты в публичных телеграм-каналах, где они упоминаются", — пояснил Дуров.
Пока что по хештегам можно искать только посты с их упоминанием внутри каждого отдельно взятого канала. Нововведение же даст возможность создать дополнительные охваты для каналов. Не исключено появление "трендовых хештегов", направленных на всё то же увеличение охватов.
Ранее Дуров рассказал, что "Телеграм" блокирует аккаунты и ботов, которые собирают координаты в военных целях либо обнародуют личные данные людей с призывами к насилию против них.
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