Новый поиск: Дуров анонсировал серьёзное обновление Telegram

В мессенджере Telegram грядут обновления: в этом месяце будет введён глобальный поиск с помощью хештегов. Об этом в телеграм-канале рассказал основатель платформы Павел Дуров. Так, вводя хештеги, можно будет находить сообщения по всем публичным каналам, в которых они упоминаются.

"Позже в этом месяце при нажатии на хештег будут отображаться все посты в публичных телеграм-каналах, где они упоминаются", — пояснил Дуров.

Пока что по хештегам можно искать только посты с их упоминанием внутри каждого отдельно взятого канала. Нововведение же даст возможность создать дополнительные охваты для каналов. Не исключено появление "трендовых хештегов", направленных на всё то же увеличение охватов.