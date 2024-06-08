Telegram заработал после масштабного сбоя
Telegram заработал после масштабного сбоя. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Primakov
Работа мессенджера Telegram восстановлена после масштабного сбоя. В этом убедился корреспондент Life.ru.
Мессенджер был недоступен более полутора часов. На сбои в его работе жаловались не только в России, но и в США и странах Европы.
Напомним, первые сообщения о неполадках в работе мессенджера Telegram стали появляться примерно в 21:20 по московскому времени. Большинство обращений пришло от пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга. В частности, люди жаловались на проблемы с загрузкой фото и отправкой сообщений.