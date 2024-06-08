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8 июня, 20:21

Telegram заработал после масштабного сбоя

Telegram заработал после масштабного сбоя. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Primakov

Telegram заработал после масштабного сбоя. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Primakov

Работа мессенджера Telegram восстановлена после масштабного сбоя. В этом убедился корреспондент Life.ru.

Мессенджер был недоступен более полутора часов. На сбои в его работе жаловались не только в России, но и в США и странах Европы.

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Напомним, первые сообщения о неполадках в работе мессенджера Telegram стали появляться примерно в 21:20 по московскому времени. Большинство обращений пришло от пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга. В частности, люди жаловались на проблемы с загрузкой фото и отправкой сообщений.

Оксана Попова
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