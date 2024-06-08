В работе Telegram в России произошёл масштабный сбой

В работе мессенджера Telegram на территории России вечером в субботу, 8 июня, фиксируется сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Первые сообщения о неполадках стали появляться примерно в 21:20 по московскому времени. Большинство обращений пришло от пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга. В частности, люди жалуются на проблемы с загрузкой фото и с отправкой сообщений.