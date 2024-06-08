В работе Telegram в России произошёл масштабный сбой
В работе мессенджера Telegram на территории России вечером в субботу, 8 июня, фиксируется сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Первые сообщения о неполадках стали появляться примерно в 21:20 по московскому времени. Большинство обращений пришло от пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга. В частности, люди жалуются на проблемы с загрузкой фото и с отправкой сообщений.
Ранее о сбоях в работе Telegram сообщалось 24 мая. Тогда 35% процентов обращений поступило от жителей Москвы, 12% — из Северной столицы. Кроме того, о неполадках заявляли пользователи в Краснодарском крае, Свердловской, Нижегородской, Самарской, Новосибирской областях и Подмосковье.
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