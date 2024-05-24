Пользователи Telegram из России сообщают о сбоях в работе мессенджера. В сервис "Сбой.рф" поступило уже свыше тысячи жалоб от россиян.

По его сведениям , 35% процентов обращений поступило от жителей Москвы, 12% — из Северной столицы. Также приложение сбоит в Краснодарском крае, Свердловской, Нижегородской, Самарской, Новосибирской областях и Подмосковье.

В прошлый раз массовый сбой в работе Telegram случился в начале апреля. Тогда проблемы были не только у жителей РФ, но также у украинцев, белорусов и жителей других стран. Трудности были с загрузкой медиафайлов, голосовыми сообщениями и видеокружочками.