Пользователи сообщают о массовом сбое в Telegram

Пользователи Telegram сообщают о сбое в работе мессенджера. Массовые жалобы поступают из России, с Украины и из Белоруссии, но единичные уведомления о сбоях фиксируются и из ряда других стран. Проблема у всех одна и та же: плохо загружаются медиа, голосовые сообщения и видео-"кружочки".

Ранее масштабный сбой в работе Telegram случился 18 февраля. Тогда проблема затронула не только РФ, но и Белоруссию, США, Германию, Францию, Великобританию и другие страны. 12 марта пользователи Telegram снова пожаловались на сбой в работе приложения, а вечером 22 марта, когда произошёл ужасающий теракт в "Крокус сити холле", Telegram не справился с нагрузкой на серверы и работал с перебоями в течение нескольких часов.