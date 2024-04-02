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Уведомления отключены

2 апреля, 16:23

Пользователи сообщают о массовом сбое в Telegram

Пользователи Telegram сообщают о сбое в работе мессенджера. Массовые жалобы поступают из России, с Украины и из Белоруссии, но единичные уведомления о сбоях фиксируются и из ряда других стран. Проблема у всех одна и та же: плохо загружаются медиа, голосовые сообщения и видео-"кружочки".

Ранее масштабный сбой в работе Telegram случился 18 февраля. Тогда проблема затронула не только РФ, но и Белоруссию, США, Германию, Францию, Великобританию и другие страны. 12 марта пользователи Telegram снова пожаловались на сбой в работе приложения, а вечером 22 марта, когда произошёл ужасающий теракт в "Крокус сити холле", Telegram не справился с нагрузкой на серверы и работал с перебоями в течение нескольких часов.

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Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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