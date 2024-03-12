Пользователи Telegram жалуются на сбой в работе приложения

В Telegram случился очередной сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector. Это уже третья проблема с приложением за последние 30 дней.

Проблемы в основном наблюдаются у пользователей из России, но жалобы поступают и от жителей Белоруссии. При этом пользователи сетуют на те же неполадки в работе мессенджера, что и в прочих случаях: бесконечные попытки обновиться и сообщения, которые никак не отправляются.