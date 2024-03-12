Пользователи Telegram жалуются на сбой в работе приложения
В Telegram случился очередной сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector. Это уже третья проблема с приложением за последние 30 дней.
Проблемы в основном наблюдаются у пользователей из России, но жалобы поступают и от жителей Белоруссии. При этом пользователи сетуют на те же неполадки в работе мессенджера, что и в прочих случаях: бесконечные попытки обновиться и сообщения, которые никак не отправляются.
Между тем на сайте сервиса "Сбой РФ" ни о каких проблемах с работой приложения не сообщается.
Напомним, в прошлый раз масштабный сбой в работе Telegram случился 18 февраля. Тогда проблема затронула не только РФ, но и Белоруссию, США, Германию, Францию, Великобританию и другие страны. В ЦМУ ССОП заявили о том, что она вызвана нарушением инфраструктуры сервиса. Следующий крупный сбой произошёл 27 февраля, на этот раз сугубо в России. Не работало ни приложение, ни веб-версия мессенджера. Позже в ГД сообщили, что проблемы в работе Telegram были вызваны проверкой и перенастройкой шлюзов Роскомнадзора.
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