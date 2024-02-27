В ГД раскрыли настоящую причину масштабного сбоя в работе соцсетей и мессенджеров

Сегодняшний массовый сбой мессенджера Telegram и других ресурсов в России произошёл по причине проверки и перенастройки шлюзов Роскомнадзора. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационных технологиям и связи Антон Ткачёв.

Ткачёв заявил, что сбой Telegram произошёл из-за проверки и перенастройки шлюзов Роскомнадзором. Видео © Telegram / "Дума ТВ"

По словам парламентария, есть ряд сайтов и платформ недружественных стран, которые будут ограничивать доступ пользователей к ним. Это касается также ряда VPN-сервисов, работающих на территории РФ незаконно. Депутат пояснил, что была проведена работа по настройке соответствующих шлюзов и фильтров самого Роскомнадзора, а также технологий, предотвращающих доступ к этим сайтам.