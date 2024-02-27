В ГД раскрыли настоящую причину масштабного сбоя в работе соцсетей и мессенджеров
Депутат Ткачёв: Сбой в Telegram случился из-за перенастройки шлюзов РКН
Сегодняшний массовый сбой мессенджера Telegram и других ресурсов в России произошёл по причине проверки и перенастройки шлюзов Роскомнадзора. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационных технологиям и связи Антон Ткачёв.
Ткачёв заявил, что сбой Telegram произошёл из-за проверки и перенастройки шлюзов Роскомнадзором. Видео © Telegram / "Дума ТВ"
По словам парламентария, есть ряд сайтов и платформ недружественных стран, которые будут ограничивать доступ пользователей к ним. Это касается также ряда VPN-сервисов, работающих на территории РФ незаконно. Депутат пояснил, что была проведена работа по настройке соответствующих шлюзов и фильтров самого Роскомнадзора, а также технологий, предотвращающих доступ к этим сайтам.
"В рамках перенастроек Роскомнадзора ряд систем могут падать. Роскомнадзор провёл эту проверку, чтобы понять, где есть эти узкие места, которые могут в будущем привести к возможной разблокировке какого-то из шлюзов или каналов", — пояснил депутат в беседе с "Дума ТВ".
Напомним, 27 февраля пользователи Telegram массово пожаловались на сбой в работе мессенджера. Неполадки наблюдались во многих городах России. В Роскомнадзоре сообщили, что проблемы фиксировались также в США, Германии и ещё ряде стран. После того как произошёл сбой, пользователи сообщили, что у них без VPN заработали соцсети Instagram* и X (Twitter). По словам эксперта Арсения Щельцина, сбои могли произойти из-за тестирования нового российского программного обеспечения.
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