Сотрудники Роскомнадзора фиксируют массовый сбой в работе мессенджера Telegram

В работе "Телеграма" наблюдается массовый сбой, сообщили в пресс-службе Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственного Роскомнадзору. Причём мессенджер не работает не только в России.

"Проблемы фиксируются также в США, Германии и других странах", — говорится в сообщении.