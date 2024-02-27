Сотрудники Роскомнадзора фиксируют массовый сбой в работе мессенджера Telegram
В работе "Телеграма" наблюдается массовый сбой, сообщили в пресс-службе Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственного Роскомнадзору. Причём мессенджер не работает не только в России.
"Проблемы фиксируются также в США, Германии и других странах", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 27 февраля, пользователи "Телеграма" стали массово жаловаться на сбой в работе мессенджера. Воспользоваться им не могут в том числе жители Москвы и Санкт-Петербурга.
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