Регион

Уведомления отключены

27 февраля, 10:02

Пользователи Telegram в России сообщили о масштабном сбое в работе мессенджера

По всей России наблюдается сбой в работе Telegram

Пользователи из разных уголков России жалуются на сбой в работе "Телеграма". Мессенджер не получается открыть ни с компьютера, ни с телефона.

Такие сообщения поступают в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов. Причины неполадок неизвестны, официальных комментариев не поступало.

В Минцифры озвучили итоги расследования масштабного сбоя в доменной зоне ru
В Минцифры озвучили итоги расследования масштабного сбоя в доменной зоне ru

Напомним, последний крупный сбой в работе "Телеграма" фиксировали 18 февраля. На проблему помимо наших соотечественников жаловались жители Белоруссии, США, Германии, Франции, Великобритании, Казахстана и других стран. Причиной неполадок оказались нарушения в работе внутренней инфраструктуры мессенджера.

Обложка ©

Unsplash / Maxim Ilyahov

Матвей Константинов
  • Новости
  • Telegram
  • Сервисы и приложения
  • Наука и Технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров