Пользователи Telegram в России сообщили о масштабном сбое в работе мессенджера
По всей России наблюдается сбой в работе Telegram
Пользователи из разных уголков России жалуются на сбой в работе "Телеграма". Мессенджер не получается открыть ни с компьютера, ни с телефона.
Такие сообщения поступают в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов. Причины неполадок неизвестны, официальных комментариев не поступало.
Напомним, последний крупный сбой в работе "Телеграма" фиксировали 18 февраля. На проблему помимо наших соотечественников жаловались жители Белоруссии, США, Германии, Франции, Великобритании, Казахстана и других стран. Причиной неполадок оказались нарушения в работе внутренней инфраструктуры мессенджера.
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