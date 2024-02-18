Масштабный сбой произошёл в работе Telegram по всему миру

В работе Telegram произошёл масштабный сбой, следует из данных онлайн-сервиса Downdetector. Проблемы наблюдаются как в приложении, так и веб-версии.

На мессенджер жалуются не только в России, но и за рубежом: в Белоруссии, США, Германии, Франции, Великобритании и ряде других стран. 58% неполадок приходится на работу приложения. Ещё у 36% — проблема с соединением, у 6% — не работает веб-версия. Первые жалобы пользователей мессенджера появились в 14:20.