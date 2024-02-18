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18 февраля, 11:31

Масштабный сбой произошёл в работе Telegram по всему миру

Сбой зафиксирован в работе Telegram в России, США, ФРГ, Франции и Британии

В работе Telegram произошёл масштабный сбой, следует из данных онлайн-сервиса Downdetector. Проблемы наблюдаются как в приложении, так и веб-версии.

На мессенджер жалуются не только в России, но и за рубежом: в Белоруссии, США, Германии, Франции, Великобритании и ряде других стран. 58% неполадок приходится на работу приложения. Ещё у 36% — проблема с соединением, у 6% — не работает веб-версия. Первые жалобы пользователей мессенджера появились в 14:20.

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Напомним, россияне лишились доступа к десяткам сайтов 30 января вечером. Проблема была связана с несовершенством программного обеспечения, используемого при создании ключей шифрования. Отдельное разбирательство по факту произошедшего инициировало Минцифры РФ.

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Андрей Бражников
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