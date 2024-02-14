Мосбиржа возобновила торги после сбоя
Московская биржа возобновила торги на фондовом рынке после приостановки на час. По данным площадки, сбой был вызван ошибкой на сервере.
"Приостановка торгов была вызвана ошибкой конфигурации основного сервера торгово-клиринговой системы фондового рынка, на который был выполнен переход в рамках устранения нештатной ситуации 13 февраля 2024 года", — говорится в сообщении.
Торги на фондовом рынке возобновлены в 11:35 мск.
Как сообщал Life.ru, сегодня, 14 февраля, Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке. Напомним, что буквально накануне, 13 февраля, крупнейший российский биржевой холдинг — Мосбиржа — также сообщал о приостановке торгов на фондовом рынке. Причиной стала аппаратная ошибка основного сервера. Спустя два часа торги возобновились.
ТАСС / Михаил Метцель