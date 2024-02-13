Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Крупнейший российский биржевой холдинг — Мосбиржа без объяснения причин сообщила о приостановке торгов на фондовом рынке. Информация об этом появилась на сайте площадки несколько минут назад.

"Торги на фондовом рынке приостановлены с 13:58:00. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", — сказано в сообщении.

Московская биржа является организатором торгов как акциями, облигациями и валютой, так и углеродными единицами, драгметаллами, сахаром и зерном.