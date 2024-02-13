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13 февраля, 11:39

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Крупнейший российский биржевой холдинг — Мосбиржа без объяснения причин сообщила о приостановке торгов на фондовом рынке. Информация об этом появилась на сайте площадки несколько минут назад.

"Торги на фондовом рынке приостановлены с 13:58:00. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", сказано в сообщении.

Московская биржа является организатором торгов как акциями, облигациями и валютой, так и углеродными единицами, драгметаллами, сахаром и зерном.

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Напомним, что в сентябре прошлого года Мосбирже уже приходилось приостанавливать торги. Тогда причиной назвали сбои в работе торгово-клиринговой системы.

Обложка ©

Austin Distel / Unsplash

Марина Калегина
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