Мосбиржа приостановила торги из-за аппаратной ошибки основного сервера

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке в связи с аппаратной ошибкой основного сервера. Об этом сообщается на официальном сайте площадки.

"13 февраля 2024 года на фондовом рынке Московской биржи в связи с аппаратной ошибкой основного сервера произошла временная приостановка торгов с 13:58 мск", — указано в сообщении.