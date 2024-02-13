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13 февраля, 13:14

Мосбиржа приостановила торги из-за аппаратной ошибки основного сервера

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке в связи с аппаратной ошибкой основного сервера. Об этом сообщается на официальном сайте площадки.

"13 февраля 2024 года на фондовом рынке Московской биржи в связи с аппаратной ошибкой основного сервера произошла временная приостановка торгов с 13:58 мск", — указано в сообщении.

Возобновить торги пообещали в 15:45 по московскому времени.

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Напомним, сегодня, 13 февраля, крупнейший российский биржевой холдинг — Мосбиржа — сообщил о приостановке торгов на фондовом рынке. Крайний раз такое происходило в сентябре 2023 года. Тогда причиной стали сбои в работе торгово-клиринговой системы.

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ТАСС / Артём Геодакян

Дарья Нарыкова
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