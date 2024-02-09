Рубль начал расти на фоне интервью Путина Карлсону, но потом перешёл к снижению
Рубль начал расти на фоне публикации интервью Путина Такеру Карлсону
Курс рубля начал расти после публикации интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Однако, как следует из данных Московской биржи, немногим позже он начал демонстрировать умеренное снижение.
Так, по данным на 07:03, курс доллара снизился до 90,5 рубля (-0,39%), евро — до 97,36 рубля (-0,56%), а юаня — до 12,545 рубля (-0,09%). При этом, согласно данным на 09:07, наблюдается небольшой рост, в результате чего доллар достиг 90,92 рубля (+0,07%), евро — 98,08 рубля (+0,17%), а юань — 12,58 рубля (+0,32%).
Напомним, русскоязычная версия интервью Владимира Путина Такеру Карлсону вышла утром 9 февраля. За два часа глава государства ответил на 60 вопросов, начав разговор с исторического экскурса во многовековую историю отношений Москвы и Киева. После российский лидер, в частности, выразил уверенность в примирении наших стран, а также указал, что НАТО готово обсуждать с РФ вопросы безопасности, хотя и не знает как. По словам Карлсона, Путин был с ним искренен.
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