Рубль начал расти на фоне интервью Путина Карлсону, но потом перешёл к снижению

Курс рубля начал расти после публикации интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Однако, как следует из данных Московской биржи, немногим позже он начал демонстрировать умеренное снижение.

Так, по данным на 07:03, курс доллара снизился до 90,5 рубля (-0,39%), евро — до 97,36 рубля (-0,56%), а юаня — до 12,545 рубля (-0,09%). При этом, согласно данным на 09:07, наблюдается небольшой рост, в результате чего доллар достиг 90,92 рубля (+0,07%), евро — 98,08 рубля (+0,17%), а юань — 12,58 рубля (+0,32%).