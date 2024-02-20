В Минцифры озвучили итоги расследования масштабного сбоя в доменной зоне ru

Сбой в доменной зоне .ru/.рф 30 января произошёл из-за технической проблемы, никакого внешнего вмешательства обнаружено не было. Об этом сообщил журналистам министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"Расследование показало, что была чисто техническая проблема, никаких следов внешнего вмешательства не обнаружено", — подчеркнул глава Минцифры.

Напомним, 30 января в Рунете произошёл массовый сбой, нарушивший работу популярных мобильных приложений, а также сайтов и новостных порталов с доменным адресом — .ru. В Минцифры пояснили, что причиной стала техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC — набором расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных.