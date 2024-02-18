Сбой в работе Telegram вызван нарушением в инфраструктуре сервиса

Причиной массового сбоя в работе приложения Telegram, согласно предварительной версии, могло стать нарушение внутренней инфраструктуры сервиса. Об этом заявили в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), который находится в ведомстве Роскомнадзора.

"Дежурная служба ЦМУ ССОП фиксирует массовый сбой в работе Telegram. Предварительно он вызван проблемой с работой внутренней инфраструктуры сервиса. Проблема затронула ряд стран, включая Россию", — сказано в публикации на сайте центра.

Напомним, сегодня в работе мессенджера Telegram случился массовый сбой, он был зафиксирован онлайн-сервисом Downdetector. Проблемы затронули не только приложение, но и веб-версию программы. С невозможностью пользоваться мессенджером столкнулись не только российские пользователи, но и жители Белоруссии, США, Германии, Франции, Великобритании, Казахстана и других стран.