Россиянам пообещали вновь заблокировать "Инстаграм"* в ближайшие часы после сбоя

Массовый сбой в Telegram и других онлайн-сервисах в России 27 февраля произошёл из-за работы специальных служб перед выборами президента, которые пройдут с 15 по 17 марта. Таким мнением поделился заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его словам, в ближайшее время все "уязвимости будут устранены". В частности, вновь перестанет работать запрещённый Instagram*.

"Эти сбои связаны с тем, что в преддверии президентских выборов наши спецслужбы проверяют работоспособность всех систем внутри России, связанных с инфраструктурой работоспособности Интернета и кибербезопасности. В процессе проверок, которые, как правило, идут через стресс-тесты, то есть какие-то кибератаки, которые делают наши специалисты, ищутся уязвимости, поэтому на короткое время ряд заблокированных ресурсов может сниматься с блокировки для проверки тестовых решений", — подчеркнул депутат в беседе с "Газетой.ru".

Свинцов дополнил, что все запрещённые в России ресурсы и соцсети будут снова ограничены в доступе. По словам депутата, это обычная работа спецслужб, отвечающих за кибербезопасность и работоспособность всех ресурсов. Специалист пояснил, что вопрос снятия блокировок с некоторых социальных сетей не обсуждается. По его словам, большинство жителей РФ уже начали пользоваться отечественными сайтами и стали забывать, "что такое западные сети".