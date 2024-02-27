После масштабного сбоя в Telegram в России без VPN заработали Instagram* и X

У некоторых российских пользователей после глобального сбоя в работе Telegram начали работать Instagram* и X (бывший Twitter) без VPN. При этом ряд юзеров сообщают о возобновлении работы либо одного, либо другого вышеупомянутого сервиса.

В Роскомнадзоре и Минцифры пока не комментировали это. Неясно, была ли это ошибка или намеренная ситуация. При этом Минцифры и Роскомнадзор уже разбираются в причинах сегодняшнего сбоя в мессенджере Telegram и других сервисах в РФ.

Напомним, днём 27 февраля пользователи Telegram массово пожаловались на сбой в работе мессенджера. Неполадки наблюдались в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах. В Роскомнадзоре сообщили, что проблемы фиксировались также в США, Германии и ещё ряде стран. По данным Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, неполадки возникли из-за проблемы с работой внутренней инфраструктуры мессенджера. Также отчёты о сбоях говорили о проблемах у других сервисов и отечественных операторов связи.