В России расследуют масштабный сбой в "Телеграме"
Минцифры и Роскомнадзор установят причины сбоя в Telegram и других сервисах в РФ
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с Роскомнадзором разбираются в причинах сегодняшнего сбоя в мессенджере Telegram и других сервисах в РФ. Об этом заявили в пресс-службе Минцифры.
"Работа Telegram и ряда других сервисов на территории России уже восстанавливается. Мы совместно с Роскомнадзором проводим работу над установлением причины инцидента. Будем держать вас в курсе ситуации", — сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.
По данным Минцифры, неполадки в Telegram наблюдались не только в России, но и в других государствах. В министерстве подчеркнули, что сети отечественных операторов связи работают в штатном режиме. При этом специалисты фиксируют снижение трафика в ряде сервисов.
Как сообщает ТАСС, доменная инфраструктура России также функционирует в нормальном режиме. В Координационном центре доменов .RU/.РФ пока не могут объяснить причину сбоев в Рунете.
Напомним, днём 27 февраля пользователи Telegram массово пожаловались на сбой в работе мессенджера. Неполадки наблюдались в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах. В Роскомнадзоре сообщили, что проблемы фиксировались также в США, Германии и ещё ряде стран. По данным Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, неполадки в работе "Телеграма" возникли из-за проблемы с работой внутренней инфраструктуры мессенджера. Также отчёты о сбоях говорили о проблемах у других сервисов и отечественных операторов связи.
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