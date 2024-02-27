В России расследуют масштабный сбой в "Телеграме"

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с Роскомнадзором разбираются в причинах сегодняшнего сбоя в мессенджере Telegram и других сервисах в РФ. Об этом заявили в пресс-службе Минцифры.

"Работа Telegram и ряда других сервисов на территории России уже восстанавливается. Мы совместно с Роскомнадзором проводим работу над установлением причины инцидента. Будем держать вас в курсе ситуации", — сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.

По данным Минцифры, неполадки в Telegram наблюдались не только в России, но и в других государствах. В министерстве подчеркнули, что сети отечественных операторов связи работают в штатном режиме. При этом специалисты фиксируют снижение трафика в ряде сервисов.

Как сообщает ТАСС, доменная инфраструктура России также функционирует в нормальном режиме. В Координационном центре доменов .RU/.РФ пока не могут объяснить причину сбоев в Рунете.