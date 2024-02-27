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27 февраля, 11:12

Сбои в работе мессенджера Telegram не были зафиксированы в странах Азии и Африки

Сегодняшний масштабный сбой в работе мессенджера Telegram был зафиксирован не во всех странах. Так, неполадки не наблюдались в азиатских и африканских государствах.

Жалобы не поступали от пользователей из Австралии, Индии, Монголии, Южной Кореи и Японии. Также проблемы не затронули проживающих в Египте, Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), Турции, Марокко, Кении, Зимбабве и Ливане.

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Как сообщал Life.ru, днём во вторник, 27 февраля, пользователи Telegram массово пожаловались на сбой в работе мессенджера. Неполадки наблюдались в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах. В Роскомнадзоре сообщили, что проблемы фиксировались также в США, Германии и ещё ряде стран.

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Shutterstock

Никита Осипов
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