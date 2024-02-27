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27 февраля, 14:54

Хуситы не виноваты: Эксперт и депутат назвали возможные версии масштабного сбоя в Telegram

Депутат Горелкин считает, что время ликвидации сбоя Telegram важнее его причин

Массовые сбои в работе сайтов, в частности мессенджера "Телеграм", в России сегодня, 27 февраля, не могли произойти из-за повреждения кабеля в Красном море. Об этом заявил генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин. По его словам, возможная причина сбоя — тестирование нового российского программного обеспечения.

"Если бы причиной сбоя были хуситы и повреждённый кабель, то "Телеграм" не работал бы и через VPN-сервисы <...> Вполне вероятно, что чуть позже мы узнаем о тестировании какого-нибудь нового российского программного обеспечения. Я не думаю, что это системная и направленная работа с точки зрения диверсии, а вот с точки зрения тестирования чего-либо — вполне возможно", — подчеркнул эксперт в беседе с НСН.

Вместе с тем в Госдуме пояснили, что массовые сбои могли произойти по разным причинам — это может быть либо человеческий фактор, либо хакерская атака. Таким мнением поделился заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в беседе с "Лентой.ру".

Депутат добавил, что гораздо важнее сделать акцент на том, сколько времени занимает ликвидация сбоя. От этого зависит масштаб ущерба для экономики страны, считает Горелкин.

"Непростое время выдвигает серьёзные требования к кибербезопасникам: они должны уметь работать слаженно и справляться с инцидентами максимально быстро", — сказал Горелкин.

В Минцифры озвучили итоги расследования масштабного сбоя в доменной зоне ru
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Напомним, 27 февраля пользователи "Телеграма" массово пожаловались на сбой в работе мессенджера. Неполадки наблюдались в крупных городах России. В Роскомнадзоре сообщили, что проблемы фиксировались также в США, Германии и ещё ряде стран. По данным Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, неполадки возникли из-за проблемы с работой внутренней инфраструктуры мессенджера. После того как произошёл сбой, пользователи сообщили, что у них без VPN заработали соцсети Instagram* и X (Twitter).

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

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Дарья Нарыкова
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