Тест: Ответь на 3 вопроса, и выпавшая ракушка предскажет, как пройдёт твоё лето

Наступило лето! Но впереди ещё июль и август, а это значит, целых два месяца солнечных дней, наполненных весельем и тёплыми вечерами. Все мы любим охладиться мороженым, загуляться допоздна и понежиться на солнышке. Но принесённые волнами волшебные ракушки приготовили для вас особые предсказания! Ныряйте с нами в мир летних беззаботных дней и скорее получите свой причудливый прогноз на этот сезон!