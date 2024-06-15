Не угадаешь, что взбредёт им в голову: Самые непредсказуемые знаки зодиака

Разные знаки зодиака, под которыми рождаются люди, наделяют своих обладателей определёнными характеристиками. Кто-то отлично чувствует себя на сцене — ему нравится находиться в центре внимания. Другому по душе уединение и покой, но зато такой человек может обладать отличными аналитическими способностями. Третий обожает роскошь и всегда сдержит своё слово. А эти представители зодиакального круга отличаются непостоянством. Сегодня у них на уме одно, а завтра будет уже другое.

Самые непредсказуемые знаки зодиака — кто они? Рак и Водолей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Астрологи отмечают пять самых непредсказуемых знаков зодиака. Первый среди них — Рак. Из-за своей эмоциональности люди, кто по гороскопу этот водный знак, очень эмоциональны. Из-за чего и оказываются непостоянными. В один момент они спокойны, а потом что-то случается, чувства накрывают с головой — и вот Рак уже становится неуравновешенным и вспыльчивым.

"Представители знака Водолей бывают очень непредсказуемы в своих мыслях и поступках. Они обладают оригинальным мышлением и часто выходят за рамки обычных стандартов", — рассказывает астролог и нумеролог Олег Персидский

Как узнать характер человека по его знаку зодиака? Представители этих знаков максимально переменчивы. Близнецы и Овен. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Ещё одним знаком зодиака, от которого в любой момент можно ожидать чего угодно, считаются Близнецы. Все знают о двойственности их натуры. Поэтому нет ничего удивительного в их переменчивом нраве. "Они могут вести себя одним образом сегодня, а завтра — совершенно по-другому", — отметил эксперт.

Огненные знаки тоже присутствуют среди тех, кто меняет планы на ходу. Один из таких — Овен со своей жаждой идти на риск и добиваться поставленных целей любыми способами и путями. Люди, кто по гороскопу Овны, зачастую не только амбиционные, но и очень энергичные. Им не привыкать менять направление своих усилий и интересов.

Почему Скорпион считается не только таинственным знаком зодиака, но и непредсказуемым? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

"Москве 24" астролог назвал и пятый непредсказуемый знак зодиака: "Внутренний мир Скорпиона полон тайн и загадок. Представители этого знака могут демонстрировать разные стороны своей личности в зависимости от обстоятельств", — рассказал Персидский.