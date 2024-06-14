Солнце с 14 июня в Близнецах: за что отвечает в астрологии и как помогает искать своё "я"

Переход Солнца из одного знака зодиака в другой называется солнечным возвращением и является важным астрологическим событием. Перемещение светила в Близнецы 14 июня означает начало нового периода, который влияет на энергию и характеристики всех представителей зодиакального круга.

За что отвечает Солнце в астрологии

Значение планет в астрологии и их влияние на знаки зодиака. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Triff

В астрологии Солнце символизирует индивидуальность, самосознание, волю, авторитет и осознание собственной силы. Оно также представляет главенствующую часть личности и является ключевым аспектом в астрологическом гороскопе. Положение Солнца в момент рождения определяет знак зодиака, в котором находилась звезда, что в свою очередь влияет на характеристики личности, энергию и основные черты индивидуальности человека.

В астрологии Солнце также ассоциируется с осознанием собственного "я", творчеством, лидерством и способностью к самовыражению. Оно также может указывать на области жизни, где человеку необходимо проявлять свою индивидуальность и светить своим внутренним светом.

Положение Солнца в натальной карте указывает на основные черты личности, внутреннюю сущность, самосознание и жизненное направление. Когда астрологи анализируют положение Солнца, они учитывают знак зодиака, в котором оно находится, а также его аспекты с другими планетами. Это позволяет определить индивидуальные характеристики личности, способы самовыражения и жизненную энергию человека.

Каким зодиакам покровительствует Солнце

Солнце в натальной карте: каким зодиакам покровительствует. Фото © Shutterstock / FOTODOM /vectorfusionart

Солнце управляет знаком Лев. Это самый огненный зодиак, ассоциирующийся с силой, энергией, творчеством и лидерством. Люди, рождённые в этом знаке зодиака, обычно описываются как уверенные в себе, целеустремлённые и щедрые.

Кроме того, Солнце также находится во власти пятого дома в астрологии, который связан с творчеством, детьми, развлечениями и радостью. Люди с сильным влиянием Солнца в своей натальной карте могут проявлять характеристики, типичные для знака зодиака Лев, такие как страсть к самовыражению, желание быть в центре внимания и стремление к лидерству.

Солнце в знаке зодиака Близнецы — чего нельзя делать с 14 июня по 16 июля

Солнце в Близнецах: что это значит и чего нельзя делать с 14 июня. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Thanumporn Thongkongkaew

Момент, когда Солнце перейдёт в знак зодиака Близнецы (14 июня) и останется там до 16 июля, особенно значим для людей, чьё Солнце находится в том знаке, который в данный момент активизируется. Например, если у вас Солнце в зодиаке Рак, переход светила в знак Близнецов может означать начало нового цикла роста, самовыражения и творчества.