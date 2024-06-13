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13 июня, 19:09

Названы четыре опасных искушения для верующих, ведущих к духовному разложению

Священник Святогорец: Отчаяние и тщеславие — грехи, мешающие духовному росту

Преподобный Никодим Святогорец назвал четыре ключевых греха, которые могут помешать духовному росту. Так, в их число священнослужитель включил сомнение в Боге.

"Этот грех, особенно в трудные времена, является первым из опасных искушений. Никодим рекомендует противостоять ему, укрепляя веру через молитву и духовные практики", — цитирует преподобного РИА "ФедералПресс".

Помимо этого к таким грехам относится отчаяние. Чтобы противостоять ему, нужно укреплять веру через молитву и духовные практики.

Несмотря на кажущуюся привлекательность, тщеславие также является коварным искушением, отмечает Никодим. По его словам, стремление к похвале может привести к пренебрежению духовными ценностями и навредить душе.

Четвёртым в списке идёт обольщение бесами. Подобно искушению Евы в райском саду, дьявол постоянно пытается сбить человека с пути истинного, предупреждает священнослужитель. Мощным оружием в борьбе со злом служит молитва. При этом стоит не терять бдительности, ведь искушения могут подстерегать нас повсюду — на работе, в отношениях с близкими, друзьями и даже в духовной практике.

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Pixabay / Didgeman

Алексей Соловьёв
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