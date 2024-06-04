Священник назвал 3 категории прихожан, которым не рады в храме Протоиерей Смирнов заявил, что скандалистам не стоит посещать богослужения 4 июня, 13:35 От посещения богослужения следует воздержаться людям с неподобающим поведением. Обложка © Freepik

Не всем прихожанам следует посещать храмы, особенно речь идёт о людях, чьё поведение может помешать окружающим во время богослужения. Об этом "Царьграду" сказал протоиерей Дмитрий Смирнов.

Во-первых, следует отказаться от визита в церковь шумным гражданам, которые не способны контролировать себя. В частности, они позволяют себе громко разговаривать на литургии, устраивают скандал из-за места возле иконы или пытаются петь вместе с церковным хором, делая это нарочито и не попадая в общую тональность.

Во-вторых, не всегда храм является местом, куда можно приводить совсем маленьких детей. Если ребёнок пока ещё не понимает нормы поведения в обществе, то следует отложить его приобщение к церковным службам. В противном случае малыш будет капризничать, кричать, бегать по залу и мешать другим прихожанам.

В-третьих, иногда конфликтную ситуацию могут создать пожилые люди. Пенсионерки часто любят поучать молодёжь, порой делая замечания в резкой форме, с агрессией и обвинениями. Протоиерей напомнил, что в церкви следует уважать личное пространство присутствующих, давая им возможность побыть наедине с собой и спокойно помолиться.

Авторы Татьяна Миссуми