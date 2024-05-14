Батюшка рассказал, в каком случае нельзя соглашаться быть крёстным
Священник Листовой: Не становитесь крёстным, если всё делается ради галочки
Если близкие предложили стать крёстным отцом или матерью их ребёнка, стоит внимательно присмотреться к этой семье. Бывает, что родители делают это лишь для галочки, не вкладывая в процесс духовную составляющую. В таком случае от их просьбы лучше отказаться, считает батюшка Василий Листовой.
Священник призвал отнестись к этому ответственно и сказать правду, если чувствуется неискренность. По словам Листового, у тех верующих, которые не сильно понимают обязанности крёстных, не получится принять такую роль, ведь крёстные должны воздействовать на духовную составляющую жизни крестника, пишет "Кулик".
Кстати, сожительство незамужних пар, как и измена, считаются грехами, за которые можно попасть в ад. Ранее Life.ru писал, кого ожидают фатальные последствия.
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