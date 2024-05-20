"Надоели друг другу — это не причина": Священник рассказал, можно ли развенчаться

Желание уже обвенчанных людей расторгнуть брак является настоящей трагедией. Однако, если супруги всё же решили развенчаться, дело рассматривает Церковный суд. Процедура, как рассказал протоиерей Максим Троеглазов, длится около двух месяцев, но в большинстве случаев суд отказывает в развенчании.

"Есть определённые критерии и предпосылки, чтобы развенчать пару. Причины "не сошлись характерами", "надоели друг другу" — не причины. Весомым же критерием являются прелюбодейство, смерть или агрессивное поведение одного из супругов, причиняющее угрозу жизни второму", — объяснил священнослужитель в беседе с Тульской службой новостей.

Отец Максим отметил, что практически все пары, обвенчавшись, свято верят, что проживут вместе до конца дней. Однако, как показывает практика, многие попросту не понимают, что заключённый на небесах брак должен быть один на всю жизнь. Обвенчанным парам представитель Церкви рекомендует учиться духовной жизни и не раздражать друг друга. У всех людей много недостатков — их необходимо сглаживать христианской любовью. Как добавил протоиерей, как правило, все трагедии семейной жизни происходят от того, что "мы друг друга потерпеть не можем".