Завешивание зеркал в доме покойника не имеет ничего общего с православием, заявил священник
Священик Зверев назвал суеверием обычай завешивать зеркала в доме умершего
Традиция завешивать зеркала в доме умершего не имеет ничего общего с православием, заявил руководитель миссионерского отдела Иркутской епархии, священник Никита Зверев. Он связал эту практику с суеверием, заключающемся в том, что душа покойника якобы находится в его жилище сорок дней, и если живой человек увидит её в отражении, то сам скоро может лишиться жизни.
"Конечно, это суеверие и никакого отношения к православию не имеет, но нельзя зацикливаться на этих мелочах, ведь самое главное — это молитва", — отметил священник в беседе с aif.ru.
Однако когда сам Зверев приходит в дом для отпевания и видит завешанные зеркала, никогда не сдёргивает ткань и не пытается с ходу вразумить родных покойника. Он отмечает, что это неуместно.
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