10 кадров, которые покажут, насколько всё-таки удивительно человеческое тело

"Эти чёрные линии на моём большом пальце руки и ноге. Врач сказал сделать биопсию...", — trahieu.

Фото © Reddit / trahieu

"У меня частичная гетерохромия на обоих глазах", — laney-rene.

Фото © Reddit / laney-rene

"Расширились зрачки — вот как проходит процесс их сужения обратно", — jumpinpuddleok.

Фото © Reddit / jumpinpuddleok

"С утра расчёсывалась и случайно обнаружила участок, где волосы совсем бесцветные", — LizzyWags2003.

Фото © Reddit / LizzyWags2003

"Иногда мои пальцы просто становятся мертвецки бледными", — Cyndakon2.

Фото © Reddit / Cyndakon2

"У меня витилиго, и вот мои волосы. В белых нет пигмента", — Minkiemink.

Фото © Reddit / Minkiemink

"Мой левый глаз серый, но только на одну треть", — Nico_LaBras.

Фото © Reddit / Nico_LaBras

"Просто случайный кудрявый волос, который вырос у моей дочери", — WeNamedTheDogIndi.

Фото © Reddit / WeNamedTheDogIndi

"На моих пальцах нет средних суставов", — JayFayad.

Фото © Reddit / JayFayad

"У меня и моей мамы в одном и том же месте на ногтях есть линия", — stir_phriday.