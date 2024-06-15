10 кадров, которые покажут, насколько всё-таки удивительно человеческое тело
Казалось бы, мы все свои тела знаем и удивить нас чем-то очень сложно. Но есть мнение, что они намного интереснее, чем мы все привыкли думать. Life.ru собрал 10 кадров, которые вас точно удивят.
"Эти чёрные линии на моём большом пальце руки и ноге. Врач сказал сделать биопсию...", — trahieu.
Фото © Reddit / trahieu
"У меня частичная гетерохромия на обоих глазах", — laney-rene.
Фото © Reddit / laney-rene
"Расширились зрачки — вот как проходит процесс их сужения обратно", — jumpinpuddleok.
Фото © Reddit / jumpinpuddleok
"С утра расчёсывалась и случайно обнаружила участок, где волосы совсем бесцветные", — LizzyWags2003.
Фото © Reddit / LizzyWags2003
"Иногда мои пальцы просто становятся мертвецки бледными", — Cyndakon2.
Фото © Reddit / Cyndakon2
"У меня витилиго, и вот мои волосы. В белых нет пигмента", — Minkiemink.
Фото © Reddit / Minkiemink
"Мой левый глаз серый, но только на одну треть", — Nico_LaBras.
Фото © Reddit / Nico_LaBras
"Просто случайный кудрявый волос, который вырос у моей дочери", — WeNamedTheDogIndi.
Фото © Reddit / WeNamedTheDogIndi
"На моих пальцах нет средних суставов", — JayFayad.
Фото © Reddit / JayFayad
"У меня и моей мамы в одном и том же месте на ногтях есть линия", — stir_phriday.
Фото © Reddit / stir_phriday
Reddit / Minkiemink, JayFayad