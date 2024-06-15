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15 июня, 08:00

10 кадров, которые покажут, насколько всё-таки удивительно человеческое тело

Казалось бы, мы все свои тела знаем и удивить нас чем-то очень сложно. Но есть мнение, что они намного интереснее, чем мы все привыкли думать. Life.ru собрал 10 кадров, которые вас точно удивят.

"Эти чёрные линии на моём большом пальце руки и ноге. Врач сказал сделать биопсию...", — trahieu.

Фото © Reddit / trahieu

Фото © Reddit / trahieu

"У меня частичная гетерохромия на обоих глазах", — laney-rene.

Фото © Reddit / laney-rene

Фото © Reddit / laney-rene

"Расширились зрачки — вот как проходит процесс их сужения обратно", — jumpinpuddleok.

Фото © Reddit / jumpinpuddleok

Фото © Reddit / jumpinpuddleok

"С утра расчёсывалась и случайно обнаружила участок, где волосы совсем бесцветные", — LizzyWags2003.

Фото © Reddit / LizzyWags2003

Фото © Reddit / LizzyWags2003

"Иногда мои пальцы просто становятся мертвецки бледными", — Cyndakon2.

Фото © Reddit / Cyndakon2

Фото © Reddit / Cyndakon2

"У меня витилиго, и вот мои волосы. В белых нет пигмента", — Minkiemink.

Фото © Reddit / Minkiemink

Фото © Reddit / Minkiemink

"Мой левый глаз серый, но только на одну треть", — Nico_LaBras.

Фото © Reddit / Nico_LaBras

Фото © Reddit / Nico_LaBras

"Просто случайный кудрявый волос, который вырос у моей дочери", — WeNamedTheDogIndi.

Фото © Reddit / WeNamedTheDogIndi

Фото © Reddit / WeNamedTheDogIndi

"На моих пальцах нет средних суставов", — JayFayad.

Фото © Reddit / JayFayad

Фото © Reddit / JayFayad

"У меня и моей мамы в одном и том же месте на ногтях есть линия", — stir_phriday.

Фото © Reddit / stir_phriday

Фото © Reddit / stir_phriday

Быстрее, выше, сильнее: 7 страниц из Книги рекордов России, доказывающих, что русских не победить
Быстрее, выше, сильнее: 7 страниц из Книги рекордов России, доказывающих, что русских не победить
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Reddit / Minkiemink, JayFayad

Сергей Трофимов
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