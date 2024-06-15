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14 июня, 22:05

Отец Жанны Фриске не смог сдержать слёз, увидев воссозданную с помощью ИИ копию певицы

Жанну Фриске оживили с помощью ИИ на церемонии вручения премии Муз-ТВ

Певица Жанна Фриске. Обложка © ТАСС / Анна Салынская

Певица Жанна Фриске. Обложка © ТАСС / Анна Салынская

В этом году российской певице Жанне Фриске исполнилось бы 50 лет. На церемонии вручения премии Муз-ТВ, которая накануне состоялась в Москве, ушедшую в 2015 году артистку оживили с помощью искусственного интеллекта: воссозданная солистка "Блестящих" спела вместе с золотым составом коллектива.

Жанну Фриске оживили с помощью искусственного интеллекта на церемонии вручения премии Муз-ТВ. Видео © Telegram / Super.ru

Сегодня, 15 июня, исполняется девять лет со дня смерти всеми любимой певицы. Чтобы почтить память Жанны Фриске, на церемонии вручения премии Муз-ТВ воссоединился золотой состав группы "Блестящие". Вместе с Анной Семенович, Юлией Ковальчук, Надей Ручкой и Ксенией Новиковой выступила сестра Жанны — Наталья.

Невероятным сюрпризом для поклонников исполнительницы стало то, что она сама появилась на сцене: певицу оживили с помощью искусственного интеллекта. После номера ведущие объявили победителя специальной номинации "Легенда российской поп-музыки", которой стала Жанна Фриске. Для её получения на сцену поднялся отец артистки Владимир. Получая награду, он не смог сдержать слёз и поблагодарил всех тех, кто помнит его дочь.

Напомним, Жанне Фриске в 2014 году поставили страшный диагноз: глиобластома — злокачественная и быстро развивающаяся форма опухоли головного мозга. На протяжении полутора лет певица боролась за жизнь, но болезнь взяла верх. 15 июня 2015 года она умерла.

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На церемонии вручения премии телеканала "Муз-ТВ" также был отмечен певец Shaman (Ярослав Дронов), который получил приз в спецноминации "Новая легенда". В беседе с журналистами певец рассказал, что уже давно не волнуется перед выступлениями. Единственное, что он испытывает, — это трепет. Для него важно выполнить "своё дело на все сто" и чтобы все люди были довольны.

Оксана Попова
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