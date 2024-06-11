За €200 тысяч от афериста: Причиной смерти Жанны Фриске стал "эксклюзивный" препарат от рака Отец Фриске рассказал, что его дочь умерла из-за купленного у афериста лекарства 11 июня, 16:24 Жанна Фриске. Обложка © ТАСС / Ольга Зиновская

Отец скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске признался, что его дочь могла прожить ещё несколько лет, но её состояние резко ухудшилось после препарата, купленного у мошенника. Об этом Владимир рассказал на шоу "Звёзды сошлись" на телеканале НТВ.

По его словам, Фриске выбрала лечение в США, потому что там ей предложили экспериментальный, хотя и дорогой метод избавления от опухоли. Один укол обходился певице в 16 тысяч долларов, однако звёздной пациентке становилось легче, опухоль распадалась.

Продолжать лечение за такие деньги отказался муж артистки Дмитрий Шепелев. Он якобы нашёл другого врача, который был готов вылечить рак, но за меньшие деньги. Владимир тогда отнёсся скептически к идее зятя, но тот настоял на своём. В итоге семья купила "швейцарское лекарство" за 200 тысяч евро у этого "доктора".

"Он предложил эксклюзивное швейцарское лекарство за 200 тысяч евро. <…> Он нам сделал три ампулы по 14 тысяч долларов, одну сделали, ей стало очень плохо. <…> Отказались. После этого она умерла. Не мог найти потом этого врача. Я понял, мошенники", — рассказал отец Фриске.

Ранее отец Жанны Фриске рассказал, что его дочь, которая в 2015 году умерла из-за опухоли мозга, крайне тяжело переносила болезнь. Иногда экс-солистку "Блестящих" даже приходилось привязывать к кровати, чтобы она себе не навредила.

Авторы Татьяна Миссуми