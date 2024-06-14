"Темповой боевик": Shaman раскрыл, как появился хит "Я русский"

Сегодня на московской площадке "ЦСКА-арена" состоялась церемония вручения премии телеканала "Муз-ТВ". В спецноминации "Новая легенда" приз получил певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. В беседе с журналистами музыкант рассказал, как создаёт свои хиты и где черпает вдохновение.

Певец Shaman (Ярослав Дронов) получил приз Премии Муз-ТВ в спецноминации "Новая легенда". Видео © Life.ru

Говоря о создании треков, певец подчеркнул, что относится в этому процессу со спортивным интересом. Зачастую бывает, что он садится за фортепиано, начинает играть и тогда к нему приходит "аппетит". К слову, на создание известного хита "Я русский" Дронова вдохновила рок-музыка.

"Я шёл по Арбату, слушал динамичную музыку. <…> И вот так и получилось. Я думал, что надо сделать такую песню, чтобы это был темповой боевик", — признался Shaman.

Также певец рассказал, что уже давно не волнуется перед выступлениями. Единственное, что он испытывает, — это трепет. Для него важно выполнить "своё дело на все сто" и чтобы все люди были довольны.