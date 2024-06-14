"Темповой боевик": Shaman раскрыл, как появился хит "Я русский"
Shaman получил приз Премии Муз-ТВ в спецноминации "Новая легенда"
Сегодня на московской площадке "ЦСКА-арена" состоялась церемония вручения премии телеканала "Муз-ТВ". В спецноминации "Новая легенда" приз получил певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. В беседе с журналистами музыкант рассказал, как создаёт свои хиты и где черпает вдохновение.
Певец Shaman (Ярослав Дронов) получил приз Премии Муз-ТВ в спецноминации "Новая легенда". Видео © Life.ru
Говоря о создании треков, певец подчеркнул, что относится в этому процессу со спортивным интересом. Зачастую бывает, что он садится за фортепиано, начинает играть и тогда к нему приходит "аппетит". К слову, на создание известного хита "Я русский" Дронова вдохновила рок-музыка.
"Я шёл по Арбату, слушал динамичную музыку. <…> И вот так и получилось. Я думал, что надо сделать такую песню, чтобы это был темповой боевик", — признался Shaman.
Также певец рассказал, что уже давно не волнуется перед выступлениями. Единственное, что он испытывает, — это трепет. Для него важно выполнить "своё дело на все сто" и чтобы все люди были довольны.
Ранее в интервью ютуб-шоу "Повесточка" Лолита заявила, что именно она придумала сценическое имя для Дронова. Shaman не стал этого отрицать. По его словам, это случилось ещё 11 лет назад на шоу "Фактор А", где он выступал в качестве конкурсанта.
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